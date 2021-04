BATTIPAGLIA. DOPO ANNI DI ATTESA ARRIVA LA NUOVA SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Si terranno mercoledì 14 e giovedì 22 aprile dalle ore 17:30 alle 20 i due appuntamenti conclusivi della campagna tesseramento al Partito Democratico di Battipaglia.

La cosa ancor più importante è che in questa occasione verrà aperta, dopo tanti anni di buio, la nuova sede per il Partito Democratico precisamente in via Udine n.3, al centro città.

Il Commissario Roberto Brusa afferma: « In queste ore ed in questi giorni stiamo ricevendo una moltitudine di richieste di adesione e di partecipazione al Partito Democratico.

Apriremo sempre il più il partito alla gente comune, ai professionisti, agli storici militanti ed ai giovani che in questi anni sono stati lasciati ai margini. Ci attendono mesi importanti anche per la composizione di una lista forte e rappresentativa in sostegno del nostro candidato Sindaco Antonio Visconti. Per tutti questi motivi, in accordo con i dirigenti ed i militanti locali, abbiamo deciso di costituire un comitato operativo che lavori e rappresenti a

tutti gli effetti il Partito Democratico