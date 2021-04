LA CAMPANIA DA 6 SETTIMANE IN ROSSO. E DE LUCA ATTACCA IL SISTEMA DEI COLORI DEL CTS

Per la sesta settimana, ovvero da un mese e mezzo, la Regione Campania resta in rosso con tutte le restrizioni che riguardano, in modo particolare, le attività economiche. E, questa volta, ribaltando il consueto copione, il Presidente della Regione se la prende con il Governo e con i criteri che il CTS utilizza per stabilire il colore delle Regioni. Secondo De Luca, infatti, i criteri della percentuale in Campania dell’occupazione delle terapie intensive e dei deceduti rispetto alla popolazione, sarebbero di gran lunga inferiori a Regioni come Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna che, da martedi’ prossimo, passano in Zona Arancione.

Lo ha sottolineato De Luca, nella consueta diretta del Venerdi’, attaccando il Presidente del Consiglio per la distribuzione dei vaccini che penalizza la Campania ed esprimendo anche solidarietà, condannando gli atti di violenza, per le categorie economiche sono scese in piazza per chiedere la riapertura.