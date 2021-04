BATTIPAGLIA FUTURA ANNUNCIA IL SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI ANTONIO VISCONTI

Conferenza stampa sabato 24 aprile, alle ore 11, presso la sede elettorale del candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra Antonio Visconti, in via Giuseppe Mazzini (civico 89). Al tavolo parteciperanno Katiuscia Di Feo e Damiano Palo, rispettivamente portavoce e presidente del Movimento “Battipaglia Futura”, e il candidato Antonio Visconti. Sarà l’occasione per ufficializzare la discesa in campo del succitato movimento civico, all’interno della coalizione, che lavorerà alla costruzione di una lista. L’ingresso, per ragioni legate alle normative anti-Covid, sarà riservato solamente agli operatori della stampa.

Share on: WhatsApp