SOGNANDO IL GIALLO LA CAMPANIA RESTA ZONA ARANCIONE: ANCORA STOP PER RISTORANTI

I numeri, ancora per questa settimana, condannano la Regione Campania a rimanere nella fascia di colore Arancione per il rischio Covid. E cosi’, le riaperture annunciate dal Governo a partire da lunedi’ 26 Aprile, almeno per la prima settimana, non interesseranno la Regione Campania: nessuna riapertura al pubblico dei ristoranti e dei bar, anche di sera. Una decisione che il Ministero della Salute, nella consueta riunione della Cabina di Regia del venerdi’, ufficializzerà, dati alla mano, ma nessuna speranza concreta viene nutrita dalla politica della Regione Campania. Il giallo resta ancora un miraggio per tutta la Regione Campania che, stando alle cifre ufficiali della giornata di giovedi’, ha fatto registrare il 20% dei nuovi positivi di tutta Italia.

“Se i dati sono attendibili emerge che quasi il 20 per cento degli italiani attualmente positivi al Covid 19 sono concentrati in Campania. Un dato enorme che dice che quasi un malato su cinque risiede nella nostra regione. Nonostante la Campania sia stato il territorio della Nazione più sottoposto a chiusura con zona rossa, questa è l’amara realtà con i suoi oltre 92mila attualmente positivi. Un triste primato che nessun’altra Regione può insidiare neanche lontanamente, sintomo che De Luca ha adottato una strategia ipocrita e fallimentare che non ha fronteggiato la crisi sanitaria ma ha solo aggravato la condizione economica e sociale. Alla luce di questi dati la Campania uscirà per ultima dalla pandemia e l’unico colpevole è il telegovernatore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.