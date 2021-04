FRANCESCO MORRA: “COPRIFUOCO ALLE 22:00? RISPETTO LA DECISIONE MA NON SMETTERO’ DI CRITICARLA”

“Da oltre un anno ci troviamo ad ascoltare le legittime proteste degli imprenditori del settore della ristorazione e degli eventi, prima bloccati, poi in parte riaperti, sempre preoccupati di capire di che colore fosse la Regione Campania. Imprese chiuse e senza una prospettiva se non quella di piccoli ristori e sostegni con, fuori, per strada, migliaia di persone, anche in zona rossa.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano.

Abbiamo fatto controlli, abbiamo utilizzato l’arma della persuasione più che quella della repressione, mettendoci nei panni di cittadini rinchiusi in casa, da oltre un anno. Come tutti, abbiamo seguito le indicazioni del Governo, spesso senza neppure cercare di capire ma arriva il momento nel quale è difficile rimanere in silenzio: la riconferma del Coprifuoco alle 22,00 non ha senso. Non ne ha perché se consenti a bar e ristoranti di aprire anche di sera, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, non puoi imporre ai cittadini di rientrare in casa ancora prima di essersi seduti a tavola. È questa la verità: consentire l’apertura serale e vietare di rimanere in strada dopo le 22:00 vuole dire prendere in giro migliaia di imprenditori e lavoratori che, da mesi, in silenzio, aspettano di ripartire. È una decisione sbagliata che il mio Comune rispetterà ma che io non smetterò di criticare fin quando non sarà modificata.