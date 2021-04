BATTIPAGLIA FUTURA SCENDE IN CAMPO PER SOSTENERE ANTONIO VISCONTI

Questa mattina, alle ore 11, il movimento “Battipaglia Futura” ha ufficializzato il sostegno al candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra, Antonio Visconti. L’obiettivo è quello di costruire una lista in vista delle prossime elezioni amministrative. È stata l’occasione per presentare anche i 4 punti programmatici fondamentali del suddetto movimento. Alla conferenza hanno partecipato l’avvocato Damiano Palo, presidente del movimento Battipaglia Futura, Katiuscia Di Feo , in qualità di portavoce dell’associazione, e il candidato a sindaco Antonio

Visconti .

«Siamo un movimento civico ben preciso che coinvolge diverse anime della società civile – esordisce Damiano

Palo – per raggiungere una finalità utile alla collettività.

Stiamo vivendo tempi duri e le sfide che ci attendono sono tutt’altro che semplici. Il nostro movimento è formato da piccoli imprenditori, professionisti, e volti nuovi. Ma apriamo a tutti: ai giovani, agli anziani e a tutta la cittadinanza. Lo spirito aggregativo sarà fondamentale per provare a trasformare la nostra comunità. La scelta di virare su Antonio Visconti è stata fondata principalmente sulla persona e sulle sue competenze. E le nostre idee sono state ben accolte dal candidato».

Gli fa eco il portavoce del movimento “Battipaglia Futura”, Katiuscia Di Feo : « Il periodo difficile – aggiunge Di Feo – si è aggravato a causa della pandemia. Mai come in questo momento sono aumentati i bisogni e diminuite le risposte. La nostra missione è creare le giuste condizioni senza tralasciare il mondo dei valori, delle associazioni e del volontariato, per costruire una Battipaglia che guardi al futuro. Manca il confronto con la

società che ci circonda, ed è per questo che la nostra idea di programma sarà figlio del

confronto e dell’ascolto. Abbiamo analizzato i punti di forza e quelli di debolezza, e

attraverso questo studio efficiente ci siamo soffermati su 4 punti fondamentali: politiche

sociali, sicurezza urbana, tutela e benessere degli animali e riqualificazione delle

periferie».

A chiudere la conferenza, l’intervento del candidato a sindaco Antonio Visconti: «Ringrazio innanzitutto l’instancabile Giovanni Valletta – commenta il presidente del consorzio Asi -. Senza di lui non sarebbe stato possibile tutto ciò. E ovviamente anche i responsabili Damiano Palo e Katiuscia Di Feo, che insieme ai fratelli Marciano e al dottore Colantuono hanno saputo sintetizzare il perimetro entro il quale si definisce il ​