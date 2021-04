MONTORO. FRANCESCO TOLINO: “DA LUNEDI’ ON LINE I PARERI SUL NUOVO PUC”

Si tratterà di un questionario, articolato in diversi punti, che consentirà di lasciare un segno.

Sarà in rete da lunedì 26 aprile, appena “liberati”, sino al 10 maggio e faremo un punto sulle prime indicazioni pervenute il giorno 3 maggio, data della seduta pubblica del concorso di idee, che si terrà in Aula Consiliare dalle 17.00 ed in diretta streaming.”

Lo annuncia il Vice Sindaco di Montoro con delega all’urbanistica Francesco Tolino.