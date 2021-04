PRESSING DEI PARTITI SUL RECOVERY, NON C’E’ INTESA. RINVIATA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E’ stata rinviata la riunione del Consiglio dei Ministri che, nella mattinata di oggi, avrebbe dovuto approvare il Recovery Plan, redatto dal Governo di Mario Draghi. Evidentemente molti punti non erano stati portati a conoscenza dei partiti della maggioranza, a cominciare dalla mancata proroga del Super Bonus 110% al 2023. Il Movimento 5 Stelle ed anche Forza Italia hanno chiesto di rivedere il testo, prima della sua approvazione, lasciando intendere che il testo finale non è stato affatto condiviso neppure con i capi delegazione dei partiti. Resta, ancora aperta, la questione di quota 100 per i pensionamenti che scomparirebbe a partire dal 2022: questo potrebbe essere un altro elemento di crisi tra Mario Draghi e la Lega di Matteo Salvini. Per il momento, gli unici a non aver sollevato osservazioni sul testo sono i rappresentanti del Partito Democratico, di Italia Viva e di Leu.

