L’EURODEPUTATA ADINOLFI LASCIA IL M5S: DESTINAZIONE FORZA ITALIA ?

L’europarlamentare campana Isabella Adinolfi, rieletta per la seconda volta nel Movimento 5 Stelle alle Elezioni Europee del 2019, ha comunicato la sua volontà di aderire al PPE, lasciando di fatto il M5S. Una scelta che l’eurodeputata ha maturato nelle ultime settimane, pur facendo parte, a tutti gli effetti, del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Il primo a salutarne l’arrivo all’interno del Gruppo del PPE è stato il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani con un tweet semplice ma molto significativo: “Benvenuta”. Che si tratti di un semplice atto di cortesia politica o anche del nascere di una nuova simpatia partitica, sarà solo il tempo a dircelo.

Intanto la stessa Adinolfi prova a spiegare le ragioni della scelta: “Lascio quella che per molti anni, per me, è stata una casa, un modo diverso di vedere il mondo e uno spazio unico di confronto.

Abbiamo inseguito un sogno, facendo ricredere chi pensava che non avremmo mai fatto nulla di buono per il Paese e gioito nelle piazze piene al fianco di chi ci aveva sostenuto con fiducia incondizionata. Gli attivisti sono diventati gli amici e, in alcuni casi, i colleghi, coi quali è stato bello condividere un percorso importante.

Oggi però non camminiamo più insieme perché già da qualche tempo l’obiettivo che volevamo raggiungere è stato dimenticato, sovrastato da dinamiche e progetti che parlano di un futuro che non mi appartiene.”