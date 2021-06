BATTIPAGLIA. I NOMI DEI CANDIDATI CON VISCONTI SINDACO: AUMENTANO LE ADESIONI

Antonio Visconti, candidato a sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni comunali, incassa il “sì” di altri quattro aspiranti consiglieri. La decisione, maturata nelle settimane scorse, si è concretizzata sabato 6 giugno. La collocazione degli aspiranti a un posto nel civico consesso non è stata ancora definita, ma con ogni probabilità entreranno a far parte di una delle liste civiche che sosterranno Visconti a settembre. Azzurra Immediata

e Gaetano Marino faranno coppia alle prossime elezioni. La prima, laureata alla Luiss di Roma, classe

1979, e avvocatessa specializzata in diritto Penale. Non ha avuto pregresse esperienze politiche. Il secondo, invece, classe 1957, ex funzionario del Comune di Battipaglia oggi in pensione. Ha ricoperto ruoli apicali nell’ambito della macchina amministrativa nei settori Demografica e Statistica. Fino ad oggi non ha avuto nessuna esperienza politica. «Condividiamo il progetto politico di Antonio Visconti, un programma ambizioso che punta sulle professionalità, espressioni della nostra terra, per superare il medioevo politico ed amministrativo nel quale la nostra città attualmente si trova. Antonio Visconti sposa un’idea, che è la nostra idea, di città giovane, diversa, fruibile, e di un’amministrazione in grado d’interpretare i bisogni primari della gente e capace di restituire alla nostra Battipaglia il ruolo da protagonista che merita » hanno dichiarato congiuntamente i due. A completare il

quadro Giancarlo Bellucci, infermiere dell’ospedale di Battipaglia, e Violante Tamburo, da sempre in prima linea nel mondo dell’associazionismo e dell’assistenza alle persone anziane e disabili, che nelle ultime ore hanno confermato di candidarsi nelle liste civiche in sostegno ad Antonio Visconti.

