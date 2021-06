SALERNO. GLI EX DELUCHIANI CHE DIVENTANO ANTIDELUCHIANI PER LE COMUNALI 2021

L’elenco è lungo, ma l’ultimo in ordine di tempo a fare la sua comparsa in questo speciale registro è Fernando Argentino, per anni uomo di fiducia di De Luca all’interno delle società partecipate, oggi pronto a ricoprire il ruolo di candidato sindaco contro lo schieramento che fa riferimento al Governatore della Campania, insieme al gruppo Oltre. Ed è qui che si trova l’elenco piu’ lungo di consiglieri e politici che, per anni, fino alle ultime elezioni regionali 2020, sono stati dall’altra parte: da Nico Mazzeo (candidato al Consiglio Regionale con Italia Viva nella coalizione vincente di Vincenzo De Luca) agli altri consiglieri comunali come Naddeo, Gallo, Pessolano, D’Alessio e Ventura che, fino a qualche mese fa, sono stati in maggioranza al Comune di Salerno. Un cambio di idea e di posizioni politiche che giunge, per molti ma non per tutti, al termine di un percorso nel quale si è scelto di sostenere l’attuale amministrazione comunale di Salerno, salvo cambiare idea con l’avvicinarsi della scadenza elettorale per le Comunali.

