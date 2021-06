EBOLI. IL CANDIDATO SINDACO CARDIELLO SCRIVE AL COMMISSARIO DE JESU

Il candidato sindaco invia alcune proposte dal Commissario Straordinario, Dott. Antonio De Iesu.

“ Eboli vive un momento buio e di generale insoddisfazione pubblica, ma può rialzarsi con poche e semplici mosse.

Abbiamo la prima occasione pubblica, dopo tutte le restrizioni e il lockdown generalizzato.

La festività di San Vito, assai sentita sotto il profilo religioso, e solennità di indiscussa appartenenza cittadina, va valorizzata come si deve, nel rispetto delle norme anti covid.

Per questo ci sentiamo in dovere di formalizzare alcune proposte operative per rendere il 15 giugno 2021, un giorno dove le tradizioni e l’appartenenza trovano spazio e accompagnano la ripresa delle attività commerciali, duramente colpite durante la pandemia:

1) Benedizione dei cani .

Un rito, antichissimo, legato al culto di San Vito, patrono di Eboli e protettore dei cani da svolgersi lunedì 14 giugno, in Piazza della Repubblica.

2) Posizionamento delle bancarelle in Piazza della Repubblica.

Tale proposta prende spunto dalla possibilità di riportare entusiasmo per i più piccoli e coinvolgimento delle famiglie.

D’altronde vengono svolti regolarmente i mercati in diverse zone della Città e gli ebolitani si mostrano sensibili e disciplinati rispetto le regole vigenti in materia.

Il tutto con la predisposizione di ingressi e uscite in due varchi e con un minore numero di stalli tale da garantire presenza ma minor possibilità di assembramenti.

3) Chiusura al traffico di Viale Amendola e Via Ripa.

Dalle ore 16.00 alle ore 23.00 creare una zona pedonale ampia che coinvolga il cuore della Città, dando la possibilità a numerosi bar e ristoranti di poter somministrare piatti della tradizione e offrire momenti di svago musicale ai più giovani.

4) Sospensione del pagamento dei parcheggi in centro e negozi aperti fino alle 23.00 .

D’intesa con le associazioni di categoria, tale provvedimento si rende necessario al fine di attirare numerosi cittadini delle zone limitrofe, invogliandole a spendere nei nostri negozi.

5) Controlli stringenti per garantire sicurezza in centro e nelle periferie .

Una assoluta urgenza per garantire serenità a visitatori e fedeli, da realizzare con pattugliamenti congiunti delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

Con queste proposte siamo sicuri di dare impulso alle attività commerciali lungo le vie del centro e lanciare un segnale di ritrovata fiducia alle famiglie per un periodo di “normalità” che ci auguriamo definitivo.”