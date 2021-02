BATTIPAGLIA. IL CENTRO SINISTRA PUNTA ALL’UNITA’, OGGI NUOVA RIUNIONE PER LE COMUNALI 2021

Le condizioni per trovare un punto di intesa, politico ed elettorale, ci sono tutte ed oggi a Battipaglia i rappresentanti dei partiti del centro sinistra proveranno a definire gli accordi in vista delle elezioni comunali del 2021. La parola d’ordine, pronunciata da tutti i rappresentanti dei partiti di centro sinistra, è “unità”. E passa attraverso l’indicazione di un nome che sia in grado di fare sintesi tra i diversi partiti ma che abbia anche la credibilità e lo spessore personale e culturale per parlare al cuore dell’elettorato del Comune di Battipaglia. Nel programma elettorale che gli alleati si apprestano a redigere un posto privilegiato lo troverà il tema del Lavoro, unito a quello dello sviluppo economico, perchè Battipaglia punta a riconquistare, nei prossimi anni, la leader ship come territorio dell’Industria e della Produzione.

