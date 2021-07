BATTIPAGLIA. IL SINDACO FRANCESE DICE NO AL MAXI SCHERMO IN PIAZZA: “TROPPI CONTAGI”

Con una lettera indirizzata a tutti i cittadini di Battipaglia, il sindaco Cecilia Francese annuncia che non ci sarà l’allestimento di nessun maxi schermo in Piazza.

Carissimi Battipagliesi

So che molti di voi si aspettavano la presenza del maxi schermo in piazza Madonnina e in verità un pensiero lo abbiamo fatto anche noi come amministrazione.

Per fare ciò avremmo dovuto chiudere la piazza, fare un piano di sicurezza, valutare il numero max di persone da far entrare, controllare che tutti avessero la mascherina. Ebbene tutto ciò era anche possibile farlo.

Ma i dati recenti dimostrano un aumento della curva dei contagi e, prima di tutto da medico, e poi da sindaco, che deve controllare che sia garantita la sicurezza, insieme alla maggiorparte dei sindaci, abbiamo deciso che non è possibile autorizzare.

Ho già avuto modo di vedere che dei bar e pub già nelle scorse settimane si sono attrezzati di televisione e con dovuto distanziamento e rispettando le regole hanno dato la possibilità di poter guardare lo schermo televisivo alle persone. Lasciamo lavorare anche loro. Oltre al fatto che anche a casa si può godere lo spettacolo con familiari e amici

Ci sarebbe piaciuto tifare con voi, ma il momento non e’ dei migliori

Buon fine settimana a tutti voi e prima o poi ritorneremo ad abbracciarci in piazza