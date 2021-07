PARTITO DEMOCRATICO AD AVELLINO. LA CORSA PER LA CARICA DI SEGRETARIO PROVINCIALE

In attesa che si concluda la fase di commissariamento, ad Avellino sono già iniziate le grandi manovre per il congresso che, presumibilmente in autunno, sarà chiamato ad eleggere il nuovo Segretario Provinciale del PD. Una guerra che si combatte da tempo, all’interno del PD della Provincia di Avellino, dove oramai gli equilibri sembrano saltati e la corrente piu’ vicina all’attuale sindaco di Avellino Gianluca Festa sembra pronta ad ottenere la guida del partito: già sarebbe stato individuato il nome del possibile segretario provinciale, un giovane amministratore locale che, da tempo, ha dato prova di grande capacità e disponibilità sul territorio. Le trattative tra la parte che fa riferimento a Festa e l’altra che, invece, continua ad avere come riferimento il Presidente della Regione De Luca difficilmente arriveranno ad una mediazione. Molto piu’ probabile che si vada allo scontro finale, all’interno del prossimo congresso provinciale.

Share on: WhatsApp