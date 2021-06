BATTIPAGLIA. INCONTRO VISCONTI-ALFIERI PER DISCUTERE DEL MASTERPLAN

«Una nuova visione della fascia costiera. Ripartire dalla tutela ambientale per invertire la rotta degli ultimi anni

» si sono espressi così ieri sera, al lido “La Bussola” di Battipaglia, il primo cittadino di Capaccio-Paestum, Franco

Alfieri, e il candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra Antonio Visconti. Un aperitivo a mare che è

stata l’occasione per toccare argomenti delicati come il “Masterplan”, la depurazione, la riqualificazione della litoranea e la tutela dell’ambiente. «Abbiamo davanti a noi un’occasione importante – commenta Alfieri –

per trasformare l’intero litorale. E si può cominciare dalle cose più semplici: come il piano di assestamento forestale, la depurazione delle acque e la pulizia ordinaria. Ma tutto ciò necessita di una classe dirigente capace e coraggiosa di accettare la sfida. A Capaccio abbiamo appena inaugurato un km di lungomare laddove c’era solo abbandono e degrado. Il “Masterplan” sarà la soluzione alla rigenerazione ambientale e paesaggistica di

tutto il litorale a Sud di Salerno. Con Antonio Visconti c’è l’occasione giusta perché è una persona competente e concreta, in linea con un disegno politico coerente. La scelta del sindaco non è una scelta indifferente».

Aspirante alla fascia tricolore per le prossime elezioni amministrative, anche Antonio Visconti è intervenuto sull’argomento: «Con immenso piacere ho incontrato Alfieri – aggiunge Visconti – responsabile per la Regione Campania del “Masterplan”. Che è qualcosa di più d’una semplice riqualificazione: è la costruzione di un sistema

ambientale, turistico, urbanistico, sociale e ricettivo di una delle fasce litoranee più belle e forse più dimenticate d’Italia. Congiungere due gioielli come la costiera amalfitana e quella cilentana, a ridosso dell’aeroporto e delle stazioni dell’alta velocità, riteniamo sia la precondizione per far risorgere il settore e riqualificarlo.

Ormai da 13 anni consecutivi pende il divieto di balneazione sulla nostra costa e non è accettabile: sarà nostro compito restituire un ambiente sano e fruibile. E Alfieri ci ha dimostrato che, volendo, le cose si possono realizzare. Per questo l’impegno della prossima amministrazione sia quello di ripartire dalla riqualificazione ambientale,

considerando il generale scollamento e l’assenza dell’amministrazione negli ultimi anni».