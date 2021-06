ESTATE SENZA CARTELLE ESATTORIALI: RINVIO IN ARRIVO FINO ALLA FINE DI AGOSTO

Alla fine la linea del rinvio ha prevalso all’interno del Governo di Mario Draghi che, lunedi’ 28, in un Consiglio dei Ministri ad hoc, emanerà il nuovo Decreto Legge che include una nuova – l’ennesima – sospensione delle notifiche delle cartelle esattoriali, ferme da aprile 2020. Se dovessero trovare conferma le anticipazioni della vigilia, il rinvio dovrebbe spostare il nuovo termine per la ripresa dell’attività di riscossione al 1 Settembre 2021, ovvero al termine dell’estate che tanti considerano fondamentale per il rilancio dell’economia, soprattutto quella legata alle attività turistiche.

La copertura finanziaria per il nuovo rinvio dell’attività di riscossione arriva dai risparmi ottenuti dal Governo sui contributi a fondo perduto, previsti dal Decreto Sostegni Bis: con la riapertura di numerose attività, infatti, si è assottigliata la platea dei beneficiari dei benefici economici stabiliti per aiutare le imprese alle prese con un calo di fatturato.

Nello stesso provvedimento, annunciato per lunediì 28 giugno, il Governo dovrebbe adottare importanti decisioni sulla sospensione dei licenziamenti, sul quale si è aperto un vero e proprio braccio di ferro tra Confindustria ed alcune forze politiche come il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle.