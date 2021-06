LA RIFORMA FISCALE APPRODA IN PARLAMENTO: ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’

Dopo un lungo periodo di gestazione e di contatti con le diverse forze politiche, il Disegno di Legge per la Riforma Fiscale approda in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati per una prima lettura ed un primo tentativo di intesa tra le diverse forze politiche. Ecco, in sintesi, le principali novità contenute nella Riforma.

IRPEF – Si va verso una riduzione della aliquota della Imposta sulle Persone Fisiche per i titolari di un reddito compreso tra i 28.000 ed i 55.000 euro annui. Si tratta di un provvedimento che sostiene il cosiddetto ceto medio.

REGIME FORFETTARIO – Per i lavoratori autonomi che hanno aderito al regime forfettario è previsto il versamento mensile delle imposte dirette per i primi sei mesi dell’anno ed un saldo entro il 31 gennaio dell’anno successivo. L’ipotesi sulla quale stanno lavorando molte forze politiche è di rendere mensile il versamento delle imposte.

REDDITO DI IMPRESA – E’ prevista la reintroduzione della tassazione al 24% a condizione che l’utile venga reinvestito nell’azienda.

IRAP ED IRES – Per l’Irap la proposta contenuta nella Riforma è quella di un’abrogazione mentre per l’Ires si sta lavorando ad alcuni incentivi legati alla transizione ecologica, all’aggregazione di realtà imprenditoriali ed al reinvestimento degli utili.

FATTURA ELETTRONICA – Nell’ottica di un ulteriore lotta all’evasione fiscale, si prevede, nel testo da oggi alla Camera dei Deputati, anche l’allargamento dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che erano stati esclusi.