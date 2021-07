BATTIPAGLIA. PER ZARA INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA: ULTIMI GIORNI DI RELAX

In attesa della decisione ufficiale dei partiti del centro destra, pronti a convergere sul suo nome, l’ex sindaco e consigliere regionale Fernando Zara si gode qualche giorno di relax prima di tuffarsi nella campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Battipaglia.

Zara, che si tiene in contatto telefonico costante con gli esponenti di Forza Italia ma anche con gli alleati della coalizione, già nel corso della prossima settimana, una volta ricevuto l’ok dalla coalizione, potrebbe presentare la sua candidatura a sindaco di Battipaglia, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Un ritorno al passato per Zara che non ha mai interrotto il suo rapporto viscerale con Battipaglia, la città che ha già amministrato da sindaco per ben due mandati.