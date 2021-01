BATTIPAGLIA. TOZZI (FDI): “VICENDA TERNA LIQUIDATA DAL COMUNE CON UN POST SU FACEBOOK”

Sulla vicenda Terna evidenziata dal comitato Battipaglia dice no interviene il responsabile degli enti locali di Fratelli d’Italia Ugo Tozzi.

“Non entro nel merito della vicenda Terna discuto come al solito della modalità di governare di questa amministrazione e di questa sindaca. Possibile che una questione ambientale, l’ennesima questione ambientale, venga affrontata dall’ente con la pubblicazione di un link sulla pagina Facebook della sindaca? Non so quale sia l’impatto ambientale ma mi pongo della domande: il Comune ha studiato la vicenda? Si è fatto un gruppo di lavoro, ci si è affidati a tecnici del settore per sapere se e quale impatto

Ambientale avrà questa grande opera sulla Comunità battipagliese? Un gruppo di tecnici sarà presente alle riunione in remoto organizzate dalla Terna? Una amministrazione che si rispetti si informa, comprende la bontà o la pericolosità di un progetto, l’impatto in termini di ricadute economiche e ambientali, di salute per una comunità e magari poi spiega ai cittadini cosa sta accadendo e perché accade. Se il futuro deve passare per Battipagli lo deve fare senza ulteriori danni alla salute dei cittadini, in un territorio già martoriato per vicende di rifiuti e incidenza di tumori: non vorrei che sia stata scelta Battipaglia come punto di arrivo e Eboli come città nella quale creare la centrale di conversione dell’energia elettrica solo perché senza difesa politica. Spero che questa amministrazione dia risposte chiare ai cittadini e garantisca la salute di questa comunità”.