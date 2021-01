CASTELLABATE. PARTITI I LAVORI PER LA BONIFICA DI PIANO MELAINO

È partito il cantiere nell’ex discarica sita in Piano Melaino a San Marco di Castellabate. Con l’avvio dei lavori si procederà finalmente a completare gli interventi di bonifica del sito. Dopo circa un anno di stallo dovuto un lungo iter amministrativo tra Comune e Soprintendenza di Salerno e Avellino tramite il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio dei Ministri si è determinato con delle prescrizioni e la Regione Campania ha confermato il finanziamento già concesso nel 2014 con fondi POR Campania per circa 1,3 milioni di euro. Finalmente l’Ufficio tecnico comunale ha potuto quindi autorizzare la direzione lavori alla ripresa delle attività. La fine dell’intervento è fissato per maggio 2021. «Iniziamo i lavori di bonifica esattamente da dove li avevamo interrotti – dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, in merito all’avvio dell’atteso intervento di bonifica – annunciamo che, seguendo le prescrizioni che ci sono state dettate dal Consiglio dei Ministri, finalmente possiamo procedere alla riqualificazione di un sito di grande interesse naturalistico come quello di piano Melaino».

