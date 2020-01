BCC MONTE PRUNO: COMPLETATO IL RESTYLING DELLA SEDE DI SALERNO

Completato il restyling grafico degli uffici di Salerno, in Corso Vittorio a Emanuele, 104, dove è presente anche una postazione ATM/Bancomat per prelievi e versamenti.

Il nuovo logo della Banca Monte Pruno, infatti, arricchisce gli ambienti e l’aspetto estetico dell’intero contesto.

Gli uffici amministrativi, come noto, sono operativi, previo appuntamento, tutti i martedì e giovedì con la presenza del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale,del Responsabile della Segreteria, del responsabile Crediti dell’Area Fisciano/salerno e del Vice Presidente del CdA.

