NOCERA SUPERIORE. IL GRUPPO FDI: “FONDI EUROPEI, OCCASIONE PERSA PER IL COMUNE”

“Il Comune di Nocera Superiore non riesce ad accedere a nessun finanziamento europeo a causa della mancanza della volontà politica e delle adeguate professionalità interne per la progettazione. Si tratta di una occasione persa per tutto il Comune”. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Amato, Pagano e Fabbricatore.

“E’ impensabile”, continuano gli esponenti di FDI, “che oggi una amministrazione comunale non riesca a presentare nessun progetto per accedere ai fondi europei che rappresentano una opportunità di garantire opere importanti ad un territorio. E’ giunta l’ora di dare una svolta ed in questa direzione saremo pronti ad ogni tipo di collaborazione con l’attuale amministrazione comunale”.