L’INDISCRETO. UN INCARICO NAZIONALE PER IL PASSO INDIETRO DI DE LUCA IN CAMPANIA?

E’ una voce, sia ben chiaro, ma negli ultimi giorni ricorre, con insistenza, negli ambienti romani del Partito Democratico. Si tratta di una semplice ipotesi di lavoro sulla quale, pero’, alcuni stanno già lavorando: sul piatto delle trattative, in vista delle Regionali in Campania, i vertici nazionali del PD, potrebbero offrire a Vincenzo De Luca, Presidente della Regione, un prestigioso incarico nazionale (non di carattere politico), per consentire la riapertura del dialogo con il M5S in vista della scadenza del prossimo maggio. Nessun incarico di Governo – come qualcuno aveva immaginato con la staffetta Costa-De Luca al Ministero dell’Ambiente – ma una nomina all’interno di un importante ente di carattere nazionale dove il Governatore potrebbe mettere al servizio della comunità l’esperienza maturata in campo politico.

