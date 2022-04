BCC MONTE PRUNO: L’ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 28 E 29 APRILE

L’assemblea dei soci è il consueto appuntamento annuale per fare il punto sull’attività svolta della banca, sui risultati ottenuti lo scorso esercizio e su altri argomenti di competenza dei soci. Durante l’Assemblea, come previsto dall’Ordine Giorno, vengono approvati, oltretutto, il bilancio e la destinazione degli utili.

Quest’anno, inoltre, si procederà anche al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2025.

L’Assemblea è convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 7,00, in prima convocazione e il giorno 29 aprile 2022 alle ore 17:00, in seconda convocazione.

Considerato il quorum necessario per la valida costituzione dell’Assemblea stessa si ritiene che il consesso si riunirà in seconda convocazione.

In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca Monte Pruno ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal D.L. n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l’ulteriore proroga dell’art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente che l’intervento dei Soci nell’Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”).

I soci, pertanto, purtroppo, nel rispetto della predetta disposizione di Legge, non potranno partecipare fisicamente all’Assemblea e sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo apposita delega al Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all’ordine del giorno

Tutte le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili sul nostro sito, accedendo all’Area riservata ai soci, al seguente indirizzo: www.bccmontepruno.it

Accedendo all’Area Riservata Soci Banca Monte Pruno è possibile visualizzare i documenti e le iniziative dedicate esclusivamente ai soci. Per accedere all’Area Riservata è necessario inserire le credenziali Username e Password fornite dalla banca.