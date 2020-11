BCC MONTE PRUNO: PARTE IL SERVIZIO PER IL BONIFICO ISTANTANEO

È attivabile, su tutti gli InBank Privati (clienti consumatori) della Banca Monte Pruno, il nuovo servizio “SCT Instant” per effettuare bonifici nella modalità cosiddetta “istantanea” .

Il servizio rappresenta una soluzione che consente di ridurre i vincoli temporali che caratterizzano i bonifici ordinari, garantendo certezza ed immediatezza dell’accredito dell’importo al beneficiario.

Il bonifico istantaneo, in inglese instant payment, è una nuova forma di pagamento per il trasferimento di denaro in tempo reale, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno tra le banche aderenti al servizio; si distingue dal bonifico ordinario, pertanto, per la velocità con cui viene portato a termine il trasferimento.

L’invio e la ricezione della disposizione devono avvenire in un tempo limite di venti secondi e le somme trasferite, saranno disponibili sul conto del beneficiario contestualmente. È importante tenere presente che a differenza del bonifico ordinario e proprio in virtù della sua rapidità di esecuzione, il bonifico istantaneo non può essere revocato , una volta disposto dal cliente.