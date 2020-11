IL COORDINAMENTO ACLI DONNA LANCIA CAMPAGNA #NONSTOZITTA

Sento la paura bussare alle mie spalle e io lotto con tutte le mie forze per non lasciarla entrare. Ma c’è una vocina, sempre la stessa, che mi prende in giro: “Davvero pensi di uscirne? Davvero credi di poter convivere con una cosa del genere?”. Ed ecco che tutto prende di nuovo forma: la mia cameretta non è un posto sicuro, stare in pigiama non vuol dire precludere situazioni “spiacevoli”, addormentarsi può far paura e i parenti a volte sono davvero dei serpenti. Tutto mi circonda ancora… non riesco a muovermi, non riesco a respirare, non sopporto quell’alito…non sopporto lui.