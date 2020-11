SIMONE VALIANTE (PD) SU COMUNALI 2021 A VALLO: “RECUPERARE UNA PROSPETTIVA CONCRETA”

“Il prossimo turno delle elezioni amministrative sarà molto importante perché rinnova le amministrazioni di tante città. Nel Cilento va al voto Vallo della Lucania, capofila nostalgicamente perduto di un territorio che un tempo contava davvero.”

Lo scrive Simone Valiante, esponente del Partito Democratico, candidato con il Pd alle ultime elezioni comunali.

Al di là di questo, nel pieno di una grave crisi pandemica che colpisce al cuore la nostra economia, una città di servizi e come tale già in grande sofferenza anche prima che arrivasse il coronavirus (bastava girare per la città e vedere le tante attività ormai scomparse da anni o il centro fieristico in stato di abbandono o le difficoltà enormi del nostro ospedale) non può, a pochi mesi dal voto, non interrogarsi sul proprio futuro e su come immagina di recuperare un ruolo ed una prospettiva per sé stessa e per il territorio. Riprendete, riprendiamo un dibattito sul futuro di questa città, senza nasconderci come sempre nell’attesa della manovra un po’ patetica all’ultimo giro, anche perché quando questa crisi sanitaria sarà finita non sappiamo ancora quale saranno le conseguenze reali di quello che ci attende, tra l’altro in un contesto economico e sociale già fortemente provato. Basta leggere i dati del Censis di ieri e rendersi conto