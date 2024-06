SAN CIPRIANO PICENTINO. PEPPE ZOCCOLA, LA CONFERMA ED IL FUTURO: TURISMO E MARKETING DEL TERRITORIO

C’è anche l’attuale Vice Sindaco di San Cipriano Picentino Peppe Zoccola tra i confermati in Consiglio Comunale, all’interno della lista Insieme Possiamo con il sindaco Sonia Alfano: un risultato importante che ha premiato il lavoro portato avanti da Zoccola, prima di tutto per il settore dei lavori pubblici (con oltre 16 milioni di euro di finanziamenti ottenuti), ma anche l’attenzione che il Vice Sindaco ha avuto per il rilancio del turismo gastronomico e di qualità, insieme al marketing territoriale. Adesso, dopo 5 anni di impegni e di progetti finanziati e conclusi, ci sono anche altri settori da espandere, nell’ottica di una crescita economica ed occupazionale: dai percorsi naturalistici, recuperati e messi in sicurezza sul territorio di San Cipriano Picentino, alla realizzazione di un programma di marketing territoriale, per rendere il Comune dei Picentini ancora piu’ attrattivo per un turismo di qualità.

