BELLIZZI. APPROVATA RICHIESTA DELL’OPPOSIZIONE SU PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI

“Questa sera in Consiglio Comunale la minoranza in un dibattito costruttivo e lungimirante, si è schierata al fianco dei tanti cittadini, commercianti ed imprenditori che vengono pressati da un recupero crediti smanioso di colmare debiti pubblici.”

Lo scrivono i responsabili del Gruppo Cittadini in Primo Piano.

Abbiamo ottenuto l’impegno che chiunque ne avrà esigenza potrà in modo collaborativo pagare in base alle proprie possibilità. Inoltre abbiamo difeso ancora l’idea che il sistema inerente il contenzioso deve essere rivisto e modificato perché non è possibile portare altri debiti fuori bilancio al vaglia dei consiglieri. (Altri 90.000 euro per l’esattezza)