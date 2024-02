BELLIZZI, COMUNALI 2024. CRISI NELL’ALLEANZA PELLEGRINO-MADDALO: STRADE DESTINATE A DIVIDERSI

A poco meno di una settimana dalla uscita di piazza congiunta, l’intesa politica ed elettorale tra il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Pellegrino ed il Consigliere Angelo Maddalo sembra essere, già, finita: alla base della rottura la scelta del nome sul quale puntare come candidato Sindaco da presentare contro il primo cittadino di Bellizzi Mimmo Volpe. Non c’è un accordo e, a quanto pare, non ci sarà neppure nelle prossime settimane: ecco allora la decisione, che potrebbe essere ufficializzata già nel corso della prossima settimana, di procedere con due campagne elettorali autonome, con due candidati alla carica di Sindaco del Comune di Bellizzi. Se tutto dovesse trovare conferma ci potrebbero essere tre candidati sindaco per le Comunali della prossima primavera: Mimmo Volpe, Nicola Pellegrino ed Angelo Maddalo.

