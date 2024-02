PIERO DE LUCA (PD) AD ERCOLANO: “LO STABILIMENTO NON SI TOCCA, AL FIANCO DEI LAVORATORI”

“Il Partito Democratico si batte per difendere il sacrosanto diritto al lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori. L’incontro di stamattina lo testimonia. Il nostro obiettivo è aiutare a salvaguardare il sito di Pomigliano per difendere l’occupazione e la tenuta di un sito industriale strategico per il Sud e per l’intero Paese. Un’eventuale riduzione o chiusura della produzione produrrebbe un danno sociale drammatico incalcolabile, tenuto conto anche delle ricadute sul sito di Pratola Serre e sulle oltre 400 industrie dell’indotto collegate. Il Governo è stato finora completamente assente su questa vicenda ed in generale sulle politiche industriali. Ha fatto solo propaganda ma nessuna azione concreta. Il nostro Paese non si difende scrivendo Made in Italy nella denominazione del Ministero delle Imprese, ma con interventi economici e strategie efficaci. Chiediamo che il Governo intervenga subito, convocando l’azienda, per un Piano industriale serio e concreto. Non c’è tempo da perdere.”

Lo ha dichiarato l’on. Piero De Luca nell’intervento all’iniziativa del Pd sulla vertenza Stellantis a Pomigliano D’Arco.

