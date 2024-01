BELLIZZI, COMUNALI 2024. LE OPPOSIZIONI VERSO L’INTESA ANTI-VOLPE, DOMENICA INCONTRO PELLEGRINO-MADDALO

Ci sono importanti novità, a Bellizzi, all’interno della parte politica che, oggi, rappresenta l’opposizione in Consiglio Comunale e, in vista della prossima tornata elettorale, l’alternativa politica all’attuale Sindaco Mimmo Volpe. Domenica 4 Febbraio, infatti, ci sarà un incontro pubblico, proprio nel centro della Piana del Sele, tra l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Nicola Pellegrino ed il rappresentante di Fratelli d’Italia Angelo Maddalo. Da mesi, entrambi, stanno portando avanti una campagna per proporre ai cittadini di Bellizzi una soluzione elettorale alternativa a Mimmo Volpe. E, con ogni probabilità, nella giornata di domenica Pellegrino e Maddalo chiariranno ai cittadini le ragioni di un accordo politico, svelando anche il nome del futuro candidato sindaco.

