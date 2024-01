IMMA VIETRI (FDI): “OCCUPAZIONE CRESCE IN ITALIA, OPPOSIZIONI SMENTITE DAI NUMERI ISTAT”

“L’Istat certifica non solo che il tasso di disoccupazione diminuisce, ma che non era così basso dal 2008. Ancora una volta le opposizioni vengono smentite dai numeri”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “In particolare, a dicembre 2023 l’Istat ha registrato un aumento di 456 mila occupati rispetto al dicembre dell’anno precedente. A fronte dell’occupazione che sale al 61,9 per cento, scendono sia la disoccupazione giovanile al 20,1 per cento, che quella totale al 7,2 per cento. L’Italia, grazie alle politiche del lavoro adottate dal Governo Meloni, è in forte ripresa ed ha invertito la rotta nonostante i cattivi presagi delle opposizioni, e dunque può guardare con maggiore fiducia al futuro”, conclude Vietri.

