BELLIZZI. PELLEGRINO E MADDALO IN PIAZZA PER SPIEGARE LE RAGIONI DELL’ACCORDO, NESSUNA SCELTA SUL CANDIDATO SINDACO

Il Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino ed il Consigliere Comunale Angelo Maddalo, insieme, in Piazza, nel centro della Piana del Sele, per illustrare ai cittadini le ragioni che hanno portato ad un accordo politico che li vedrà, alleati, nella prossima tornata elettorale per le Comunali. Uno accanto all’altro, Maddalo e Pellegrino hanno elencato le ragioni di una intesa che li vedrà, nella stessa lista ma con ruoli diversi, contrapporsi, nella prossima tornata elettorale per le Comunali 2024, al Sindaco uscente Mimmo Volpe, pronto a candidarsi dopo l’ok alla norma sul terzo mandato.

“Ci saranno incontri con i cittadini in maniera itinerante nei quartieri per la stesura del programma” hanno ribadito dal palco Pellegrino e Maddalo, ” ed inoltre già una serie di progetti interessanti per la città sono stati esposti. Per quando riguarda il nodo del candidato sindaco ci vorra’ un po’di tempo ancora per poi decidere attraverso un democratico confronto tra i gruppi politici in gioco.”