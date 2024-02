NOI MODERATI A CACCIA DI CANDIDATI IN CAMPANIA PER LE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE

Servono i nomi dei candidati e delle candidate, perchè la decisione, annunciata dal Segretario Nazionale Maurizio Lupi, di mettere in campo una lista di partito senza alcun accordo con Forza Italia, crea la necessità di individuare donne ed uomini pronti a sacrificarsi in una campagna elettorale difficile, complicata e dura. La soglia del 4% è molto lontana perchè nei migliori sondaggi il partito viene indicato vicino al 2%: tradotto in parole semplici, in meno di 4 mesi c’è bisogno di raddoppiare intenzioni di voto degli italiani, tradurle in consenso elettorale e puntare ad ottenere uno o piu’ seggi nella distribuzione dei posti di europarlamentare. A questo punto, visti i tempi stretti, è probabile che Noi Moderati metta in campo tutta la classe parlamentare per consentire alle liste di avviare un percorso concreto e di crescere. In Campania, dunque, è molto probabile che a “tirare la carretta” sia chiamato l’attuale Vice Presidente del partito Noi Moderati Pino Bicchielli.

