VALENTINO GRANT (LEGA): “EMERGENZA BRUCELLOSI SIA PRIORITA’, DE LUCA HA FALLITO. SERVE COMMISSARIO”

“L’emergenza brucellosi in Campania non può essere gestita solo dalla Regione ma occorre un intervento serio del Govenro. Siamo dalla parte degli allevatori bufalini che, insieme con gli agricoltori, stanno portando avanti una battaglia di sensibilizzazione nonostante siano costantemente penalizzati e derisi dal presidente De Luca. Sostengo l’idea di un commissario nazionale per l’emergenza brucellosi. Gli allevatori, già messi sotto pressione dalle continue e assurde richieste di Bruxelles, hanno bisogno di risposte. Occorre tutelare l’intera filiera che produce il nostro ‘oro bianco’, la mozzarella di bufala campana, un’eccellenza italiana che vanta in provincia di Caserta livelli occupazionali di primissimo piano con aziende di alto livello produttivo, sia in termini qualitativi che quantitativi. Non farò mancare il mio sostegno al quale, sono sicuro, si unirà tutto il gruppo ID”. Così in una nota l’eurodeputato della Lega Valentino Grant.

