VINCENZO DE LUCA A ROMA CON ELLY SCHLEIN: IL 24 GIUGNO IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO

Mentre impazzano le foto ed i video della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein al Roma Pride, tanto da diventare un caso politico, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si prepara a partecipare alla manifestazione, in programma il 24 Giugno, sempre a Roma, organizzata dai Gruppi parlamentari di Pd e Movimento 5 Stelle, per protestare contro il Governo Meloni. De Luca, dunque, sarà in piazza con il Pd di Elly Schlein e con il M5S di Giuseppe Conte ? E’ chiaro che si tratta di una lenta marcia di avvicinamento alle Regionali 2025 in Campania: l’obiettivo di De Luca è quello di ottenere il via libero alla sua quarta candidatura (la seconda da Presidente in carica) da parte dei vertici nazionali dei principali partiti del Centro Sinistra. E, tutto questo, passa anche attraverso un riavvicinamento alla attuale Segretaria del Pd Elly Schlein, reduce da un ottima performance elettorale alle elezioni Europee.

