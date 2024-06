NOI MODERATI CAMPANIA. GIOVANNI RUSSO E’ IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE DEI GIOVANI

Il giovane Giovanni Russo, già coordinatore di Noi Moderati Napoli Nord per i Giovani, nominato coordinatore regionale per i Giovani di Noi Moderati Campania. Consulente Finanziario, Russo – che vive a Giugliano in Campania – oggi è impegnato da diverso tempo in realtà associativi sul territorio e molto attivo nelle poliche sociali di quest’ultimo: “La nostra è una regione vastissima e ricca di potenzialità che, ad oggi, non offre ai propri giovani opportunità adeguate: io da giovane che vive, lavora e si impegna sul territorio mi propongo, oltre che a valorizzare quanto già di buono c’è, di sviluppare ciò che lo zavorra – ha dichiarato il neo coordinatore regionale di Noi Moderati – Per chi come me per lavoro si occupa di investimenti e mercati finanziari, la regola aurea, affinché l’investimento fatto renda, è quella di avere un orizzonte temporale lungo a sè e costanza anche nei momenti più turbolenti. Penso che questa regola valga per quasi tutti gli aspetti della vita e, per questo, sono certo e convinto che sia opportuno iniziare ad investire in maniera ancor più decisa nella mia terra”. E ancora: “Figlio di una generazione sempre più costretta ad allontanarsi dagli affetti per trovare una dignità professionale, la mia ambizione politica è quella di creare un indotto positivo che dia un opportunità in più a chi vuole crescere e radicare la propria vita nella nostra Regione – ha aggiunto Giovanni Russo – Ringrazio il nostro commissario regionale, l’onorevole Pino Bicchielli per la fiducia accordata. La sua preziosa attività politica è, per noi giovani, esempio da seguire: presenza costante sui territori, pronto a sostenere ed ascoltare noi giovani, ha messo al centro della sua agenda politica soprattutto le regioni del Mezzogiorno, con uno sguardo attento alle province campane”.

Share on: WhatsApp