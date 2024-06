PROVINCIA DI SALERNO. COSTABILE (GIOVANI FI): “NO ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PALAZZO SANT’AGOSTINO”

“La vendita di buona parte del patrimonio immobiliare della Provincia di Salerno, decisione di una delibera dello scorso dicembre che oggi prende slancio attraverso la pubblicazione del bando per le alienazioni, non è altro che la strada più sgradevole e meno costruttiva che avrebbero potuto sceglier per la nostra comunità, tra la vendita ed una possibile valorizzazione di un patrimonio immobiliare che, guardiamo ai fatti, si costituisce come già rendita per l’istituzione (parte dei beni sono attualmente locati) o come progettazione di attività poi mai messe veramente in opera (vedi l’ex confetteria di Amalfi, acquistata e adesso rimessa in vendita senza alcuna realizzazione).

Sono scelte sbrigative, probabilmente facilitate dalle notevoli esigenze economiche a cui la Provincia di Salerno è ormai abituata, con bilanci fragili e che non danno spazio ad una prospettiva per le nuove generazioni, il cui bilancio immigrazione/remigrazione risulta sempre più svantaggiato verso uno svuotamento dei nostri territori.

Come Forza Italia Giovani invitiamo il Presidente della Provincia di Salerno Alfieri e la sua giunta a riconsiderare l’idea di attuare un piano di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare, partendo proprio da strutture come l’ex Regina Margherita di Vietri sul Mare, come l’ex confetteria Pansa di Amalfi, come i beni siti nella storica via Tasso di Salerno: se il turismo in questa provincia spesso è inficiato è proprio per colpa dell’assenza di presidi strategici nei punti di maggiore affluenza, ecco le location giuste per porre rimedio.”

Lo dichiara Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani in Campania e coordinatore provinciale di Salerno.

