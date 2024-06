CAVA DE’ TIRRENI. FABIO SIANI LASCIA FDI PER DARE VITA AD UNA AMPIA COALIZIONE PER LE COMUNALI

Con una lettera indirizzata ai vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni, Fabio Siani, piu’ volte consigliere comunale a Cava de’ Tirreni, da tempo al lavoro per un progetto politico ed amministrativo da proporre agli elettori metelliani, ha annunciato di voler lasciare Fratelli d’Italia. Una scelta che, come scrive lo stesso Siani, era da tempo stata maturata ma comunicata solo oggi, al termine della campagna elettorale per le Europee.

Nella lettera, poi, Fabio Siani guarda anche al futuro, alla necessità di mettere da parte chiacchiere e pettegolezzi, per avviare un progetto, ampio, pluralista, nel quale far confluire forze civiche e politiche, senza gli steccati ideologici del centro destra e del centro sinistra.

Con la decisione di Fabio Siani e con le sue parole che guardano al futuro elettorale della città di Cava de’ Tirreni, si avvia la marcia di avvicinamento all’appuntamento con le Elezioni Comunali che, di sicuro, non vedranno protagonista l’attuale primo cittadino Vincenzo Servalli, giunto al suo secondo mandato da Sindaco.