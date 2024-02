BARONISSI, COMUNALI 2024. MARIA CHIARA BARRELLA: “MI RICANDIDO CON ANNA PETTA SINDACO”

C’è anche la consigliera comunale di maggioranza uscente Maria Chiara Barrella nel folto gruppo di sostenitori della candidatura alla carica di Sindaco di Baronissi di Anna Petta. La giovane amministratrice della Valle dell’Irno, sin dall’inizio, ha confermato la sua partecipazione al progetto politico ed amministrativo che sta nascendo, con grande entusiasmo, attorno alla attuale Vice Sindaco del Comune di Baronissi.

“Un impegno per la crescita civile e sociale della collettività”, spiega Maria Chiara Barrella in un’intervista pubblicata, oggi, dal quotidiano La Città, “ma anche una grande attenzione per i piu’ deboli”. Quello di Maria Chiara Barrella è un messaggio che ricorda anche il suo lavoro negli ultimi 5 anni, all’interno della maggioranza di governo.

Intorno alla candidatura di Anna Petta, intanto, cresce l’entusiasmo e la voglia di partecipazione con numerose disponibilità, giunte dal territorio, per un posto all’interno delle liste che comporranno la sua coalizione.