REGIONALI 2025. AZIONE AVVIA LA DISCUSSIONE SULLE ALLEANZE: RIUNIONE REGIONALE DEL PARTITO

Il partito di Carlo Calenda è il primo ad avviare la discussione sulle Regionali 2025 in Campania: in settimana, a Napoli, in programma una riunione del Direttivo Regionale del partito, guidato dal neo Coordinatore Luigi Bosco che, alla presenza di Ettore Rosato, inizierà la discussione sulle alleanze in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anni. C’è la chiara volontà di arrivare preparati all’appuntamento ma, è chiaro, c’è anche la volontà di far pesare a De Luca la presenza, in Consiglio Regionale, di un gruppo, oggi composto da ben 5 consiglieri: Pasquale Di Fenza, Giuseppe Sommese, Salvatore Aversano, Raffaele Pisacane e Luigi Cirillo. 5 pedine senza una presenza in Giunta ? Un messaggio che arriverà a Palazzo Santa Lucia dove il Presidente De Luca sta già mettendo in campo la strategia per la prossima tornata elettorale.

