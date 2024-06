FULVIO MARTUSCIELLO: “ECCO I PRIMI NOMI DEI CANDIDATI ALLE REGIONALI 2025 CON FORZA ITALIA”

“Salvatore Guangi, vicepresidente del consiglio comunale di Napoli e Luca Capasso, già sindaco di Ottaviano, sono altri due candidati di Forza Italia alle elezioni regionali di ottobre 2025 in Campania”. Lo annuncia il coordinatore regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello. “Guangi e Capasso – spiega Martusciello – si aggiungono a Massimo Pelliccia, sindaco di Calsalnuovo, Pino Noschese, direttore generale della Clinic Cente ed espressione della società civile, e a Franco Cascone consigliere regionale in carica. Avevamo detto che avremmo annunciato ogni giorno i nostri candidati al consiglio regionale della Campania e così faremo. Completata la lista di Forza Italia, ci metteremo a lavoro per le altre liste – conclude il coordinatore forzista – perché vogliamo avere una lista del Presidente ugualmente competitiva

