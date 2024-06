FISCIANO. IL SINDACO VINCENZO SESSA PRESENTA LO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA DIGITALE

Il Comune di Fisciano ha presentato, stamane, in conferenza stampa a Palazzo di Città , il nuovo Sportello Unico dell’Edilizia Digitale, denominato SUED, che rappresenta un importante passo verso la modernizzazione e l’efficienza della pubblica amministrazione grazie all’innovazione tecnologica.

L’obiettivo principale del SUED è quello di semplificare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione comunale, riducendo i tempi di attesa e snellendo il funzionamento degli uffici. Grazie a questo nuovo strumento all’avanguardia, sarà possibile presentare istanze per

pratiche edilizie in modo rapido, semplice e totalmente dematerializzato. Il SUED rappresenta, infatti, una preziosa risorsa per i cittadini e le imprese del territorio, che potranno, da ora in poi, gestire le proprie pratiche edilizie in modo più efficiente e trasparente,

sfruttando appieno le potenzialità della nuova tecnologia.

“Grazie alla digitalizzazione dei servizi, i cittadini e le imprese potranno presentare le pratiche edilizie in modo più rapido, comodo e trasparente. Questo significa ridurre i tempi di attesa, semplificare le procedure e favorire lo sviluppo del territorio in modo sostenibile. Il nuovo Sportello Unico dell’Edilizia Digitale è il risultato di un impegno costante dell’Amministrazione Comunale per migliorare i servizi offerti ai cittadini e per rendere Fisciano una città all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Invito quindi tutti i cittadini e gli operatori del settore edilizio a utilizzare questo nuovo strumento, che rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente e moderna del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo progetto e che continuano a impegnarsi per il progresso della nostra comunità” ha concluso il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.