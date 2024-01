BELLIZZI, TERZO MANDATO OK: MIMMO VOLPE GONGOLA, OPPOSIZIONE VERSO L’UNITA’

La conferma dell’ok al terzo mandato per i Sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti ha mandato in brodo gi giuggiole Mimmo Volpe, primo cittadino del Comune di Bellizzi che, dinanzi alla scelta di un suo successore, avrebbe avuto enormi difficoltà. Ed, invece, il provvedimento che il Governo Meloni si appresta ad adottare gli consentirà, per la terza volta consecutiva negli ultimi 10 anni, di candidarsi alla carica di primo cittadino del centro della Piana del Sele. La novità del terzo mandato, ovviamente, ha spostato alcuni equilibri anche all’interno delle forze di opposizione con Nicola Pellegrino ed il Gruppo di Fratelli d’Italia che, con ogni probabilità, andranno verso una lista civica unica, con l’attuale Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi indicato alla carica di Sindaco.

Share on: WhatsApp