FORZA ITALIA, VERSO IL CONGRESSO. AL LAVORO PER UNA INTESA CELANO-ALIBERTI

Si sta lavorando, in queste ore, per creare le condizioni affinchè, in occasione del Congresso Provinciale di Forza Italia, in programma a Salerno per il prossimo 28 Gennaio, ci sia una intesa politica e programmatica tra Roberto Celano – che ha ufficialmente annunciato la sua mozione – ed il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti – che, solo qualche giorno, aveva annunciato di voler fare un passo indietro. Evitare che ci sia un congresso monco, senza la partecipazione di una parte importante del territorio della Provincia di Salerno: è questa la principale preoccupazione del Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che sta conducendo, in prima persona, le trattative per ritrovare, fino in fondo, l’unità all’interno del partito degli azzurri della Provincia di Salerno.

