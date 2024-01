TERZO MANDATO E DATA ELEZIONI: IL DECRETONE RINVIATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA

C’è un’altra settimana di attesa per i sindaci che sono al secondo mandato e che governano comuni al di sotto dei 15mila abitanti per ottenere il via libera per una nuova candidatura: il Consiglio dei Ministri, infatti, ha rinviato alla prossima settimana l’emanazione del Decreto Elezioni che dovrà anche fissare la data per le Europee 2024 e per le Amministrative.

La misura slitta alla prossima settimana, per via -viene spiegato da fonti di Palazzo Chigi- dei tempi lunghi dei lavori oggi nella sede del governo, dove si è tenuta la cabina di regia sul Pnrr, una riunione sull’ex Ilva di Taranto e il Cisr, ovvero il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.