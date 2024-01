PROVINCIA DI SALERNO. E’ IL GIORNO DELLE DELEGHE, DUBBI SUL CAPOGRUPPO DEL PD

Si vedranno alle 16:00 di oggi, nella stanza del Presidente Franco Alfieri: i 12 consiglieri provinciali di maggioranza sono in attesa di ricevere le deleghe per avviare il lavoro a Palazzo Sant’Agostino. Non si prevedono grosse sorprese ma l’unico dubbio riguarda il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico: a differenza delle altre consiliature, questa volta il Pd ha ben 8 consiglieri a Palazzo Sant’Agostino e chi avrà il compito di essere il portavoce del gruppo Pd avrà sicuramente una responsabilità di non poco conto. E’, forse, per questo che Alfieri non ha ancora sciolto la riserva sul ruolo di Capogruppo del Partito Democratico che, negli ultimi due, è stato affidato al consigliere provinciale Luca Cerretani.

