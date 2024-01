LA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SULLA PRESCRIZIONE

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 173 sì e 79 no, alla proposta di legge recante modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di prescrizione. Il testo passa, ora, all’esame del Senato.

Il provvedimento, costituito da quattro articoli, introduce nel Codice penale l’articolo 159-bis, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore ad un anno. Viene modificato, poi, il primo comma dell’articolo 160 del Codice penale e si aggiunge, alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione, anche la sentenza di condanna.